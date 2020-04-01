غذاؤنا آمن ومستدام

أبوظبي (الاتحاد) تولي الدولة اهتماماً كبيراً لعملية توافر السلع الغذائية في الأسواق، حيث حرصت الجهات المعنية كافة منذ بداية الإجراءات الاحترازية الاستثنائية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، على التأكيد على أن كل السلع متوافرة في منافذ البيع والجمعيات على مدار الساعة، كما أصدرت القيادة قانوناً لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وذلك لتعزيز جهود الدولة في ظل هذه الظروف غير الاعتيادية. وفي هذا السياق، حددت البلديات والجهات المختصة في مختلف أنحاء الإمارات، اشتراطات نقل الغذاء، وضاعفت من حصص المواطنين من السلع الغذائية، مؤكدة توافر المنتجات المحلية من المحاصيل الزراعية في جميع الأسواق.

بموازاة ذلك، أكد عدد من المستثمرين والتجار أن تنظيم مخزون السلع الاستراتيجية يحقق استدامة وتنوع الغذاء، ويؤكد أن غذاءنا آمن ومستدام، مشيرين إلى أن الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في إقرار استراتيجية واضحة وشاملة للأمن الغذائي، عبر تعزيز وتنويع مصادر الاستيراد لأصناف الأغذية الرئيسة.

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