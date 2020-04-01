أبواق السفن تحيي جنود الصف الأول يومياً

أبوظبي (الاتحاد) تنطلق اليوم مبادرة «أصداء الأمل» التي أطلقتها موانئ أبوظبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بمشاركة جميع موانئ الإمارات العربية المتحدة. وفي إطار هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها في العالم، تقوم السفن التجارية والقاطرات البحرية ضمن موانئ الدولة، بإطلاق أبواقها يومياً في تمام الساعة 6:30 مساء، في إشارة ترمز لدعم وتحية العاملين في قطاع الخدمات البحرية وقطاع الرعاية الصحية وكافة الأفراد العاملين في المواقع الحيوية والخطوط الأمامية للتصدي لتداعيات انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتهدف المبادرة إلى التأكيد على وقوف جميع الجهات العاملة ضمن القطاع البحري خلف فرق العمل التي تقدم جهوداً كبيرة لمحاربة انتشار الوباء وتداعياته.

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