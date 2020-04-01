76 شركة للتنظيف والتطهير في دبي

آمنة الكتبي (دبي) اعتمدت بلدية دبي 76 شركة متخصصة بأعمال التنظيف والتطهير في الإمارة لتقديم خدماتها للمؤسسات أو المنازل، بعد التحقق من التزامها بالاشتراطات والمعايير التي وضعتها حسب الدليل الفني الجديد.

وأوضحت البلدية أن الدليل اشترط توفر الشهادات، المؤهلات والاعتمادات المتوفرة لمزود الخدمة (شركات التنظيف والتطهير) والعاملين فيها، بالإضافة إلى برنامج الإطار الزمني للشركة للاستجابة لمنطقة، أو مناطق ملوثة بإصابة مؤكدة، أو غير مؤكدة بتلوث جرثومي. كما أوضح الدليل أهمية التدابير الاحترازية التي سيتم تطبيقها وتنفيذها للموظفين والعامة في الموقع عند الاستجابة، وآلية التعامل مع النفايات الخطرة الناتجة بعد الاستجابة.

وأشارت بلدية دبي إلى أنه تم وضع إجراءات وقائية، يجب اتخاذها أثناء استخدام منتجات مضادات الجراثيم للأعمال التجارية والمهنية، وتعليمات حول طريقة الاستخدام، إضافة إلى تفاصيل عن ضرورة ارتداء ملابس أو معدات واقية يجب ارتداؤها عند استخدام منتجات مضادات الجراثيم، وأي إرشادات وقائية أخرى.

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