الامارات | النيابة العامة بدبي تطالب بتشديد العقوبة في قضية "الخطأ الطبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة بدبي تطالب بتشديد العقوبة في قضية "الخطأ الطبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت النيابة العامة بدبي بتشديد العقوبة في قضية الخطأ الطبي، وذلك بناء على تعليمات المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لدبي. وطعنت نيابة الإستئناف على الحكم الابتدائي في قضية الخطأ الطبي "قضية روضة المعيني" مطالبة بتشديد العقوبة. التفاصيل تباعاً. Advertisements Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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