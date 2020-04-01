الامارات | حمدان بن محمد يتفقد دوريات الشرطة في مواقع العمل بشارع الشيخ زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يتفقد دوريات الشرطة في مواقع العمل بشارع الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 أبريل 2020

تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم دوريات الشرطه في مواقع العمل بشارع الشيخ زايد.

وتساهم شرطة دبي في"برنامج التعقيم الوطني" من خلال دورياتها وشاشات المراقبة عبر غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات التزام غالبية سكان الإمارة بتعليمات البقاء في المنزل، خلال ساعات برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية.وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).