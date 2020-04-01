الامارات | "طرق دبي" توفر مركبات لخدمة توصيل مشتريات التسوق الإلكتروني بأعلى معايير السلامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق مبادرة تُعنى، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والشركات التي تمتلك منصات للتسوق الإلكتروني، باستخدام مركبات الأجرة التابعة لمؤسسة تاكسي دبي وشركات الامتياز بدبي، وذلك للإسهام في تنفيذ طلبات المشتريات التي ترغب في إيصالها إلى عملائها، ومن أولى الجهات الأولى التي تم التعاون معها: جمعية الاتحاد وبريد الإمارات، وذلك في إطار ارتفاع وتيرة الطلبات على منصات التسوق الإلكتروني خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة بالعمل على تشجيع ­الجمهور على مراعاة التباعد الجسدي وملازمة المنازل، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وانطلاقاً من سعي الهيئة إلى التخفيف من ضغط توصيل المشتريات عبر التسوق الإلكتروني للجمهور، ما يسهم في توفير الوقت والجهد في حصول عملاء الجهات المستخدمة لخدمات مركبات الأجرة في دبي، على احتياجاتهم في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أنها راعت لتنفيذ هذه المبادرة توفير أعلى معايير السلامة والصحة للمتعاملين والسائقين من خلال ضمان عدم التلامس خلال استلام الطلبات وتسليمها.

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كما أعربت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن استعدادها للتعاون مع مختلف شركات التسوق الإلكتروني عبر هذه المبادرة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعكس حرص الهيئة على دعم التسوق الإلكتروني، واستخدام المنصات الرقمية، ما يحقق هدفها الاستراتيجي الرامي إلى التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة في مختلف الظروف.