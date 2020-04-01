الامارات | "الصحة" تعلن عن آخر مستجدات "كورنا" في الإمارات .. وطرق رفع مناعة الجسم

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن عن آخر مستجدات "كورنا" في الإمارات .. وطرق رفع مناعة الجسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإحاطة الدورية التاسعة لحكومة الإمارات للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتم عقد الإحاطة الإعلامية إلكترونياً من دون حضور وسائل الإعلام، حرصاً على اتباع إجراءات الوقاية وتجنب التجمعات، وحفاظاً في الوقت نفسه على سلامة المجتمع وصحته، واستعرضت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة، مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الإمارات أطلقت أكبر مختبر في العالم خارج الصين، بقدرات معالجة فائقة لإجراء عشرات آلاف الاختبارات بتقنية RT-PCR ، لتلبية احتياجات فحص وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الدولة.

وأشارت إلى إطلاق الإمارات لمنصة "وقاية"، الإلكترونية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالصحة وسلامة المجتمع، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وعدد من الجهات الصحية المعنية في الإمارات، لافته إلى أن منصة وقاية تهدف أيضاً إلى التعريف بالإجراءات الصحية والوقائية التي يجب اتباعها لسلامة وصحة الأفراد من أي أمراض أو أوبئة، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما تضم فريق "وقاية" التطوعي.



ووجهت الحوسني، خلال الإحاطة، ثلاث رسائل، الأولى لكبار السن من الآباء والأمهات، الذين وصفتهم بأنهم "بركة بيوتنا ودولتنا"، وأكدت خلالها أن الابتعاد عنهم ليس تقصيراً، بل محبة وحرص على سلامتهم، وأن الابتعاد بالجسد ولكن القلوب معكم طوال الوقت، فيما جاءت الرسالة الثانية إلى الأسر، بأن تكون أكثر تماسكاً، وأكثر تواصلاً، ومسؤولية ووعياً، فيما خصت بالرسالة الثالثة الفئات المساندة، حيث وصفتها بأنها أكثر الفئات اللي تستخدم الأدوات المنزلية، وتستقبل وتتعامل مع الطلبات الخارجية، ومسؤوليتنا توعيتها بالإجراءات الوقائية، والحرص على اتباعها الممارسات الصحية.



وأكدت الحوسني أن الغذاء الصحي وممارسة الرياضة أفضل طرق زيادة مناعة الجسم، مشيرة إلى وجود ممارسات صحية يتم التأكيد عليها باستمرار لتقوية المناعة، منها ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وتناول الغذاء الصحي، خصوصاً الأغذية التي ترفع المناعة ومضادات الأكسدة، مثل الخضراوات والفاكهة، كما طالبت جميع المواطنين والمقيمين بالمشاركة في الحملة الوطنية "عطاء في عملي وسلامة في بيتي"، وشددت على أن العمل في الإمارات لم يتوقف ولن يتوقف،

وأكدت الحوسني أن الاجراءات الوقائية في الدولة يتم تحديثها بشكل مستمر وسريع طبقاً للمستجدات، وذلك عبر التنسيق مع كل الجهات المحلية والاتحادية لتطبيق أي احترازات جديدة، حيث اتخذت وزارة الصحة والجهات ذات الاختصاص جملة من الاجراءات الاحترازية الوقائية، التي تم الإعلان عنها على المستوى الوطني خلال الفترة الماضية، التي تهدف في مجملها إلى المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، ووقاية المجتمع.