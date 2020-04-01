«السلامة الغذائية» تنفذ 1300 ساعة تطوعية العام الماضي

أبوظبي (الاتحاد) نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من خلال برنامجها الخاص بالخدمة المجتمعية «عون»، العام الماضي 2019 «عام التسامح»، 1300 ساعة تطوعية عبر 56 فعالية مختلفة أقامتها «الهيئة» بمشاركة أكثر من 1000 موظف وموظفة من منتسبيها، قدمت خلالها ما يزيد على 130 ألف درهم إماراتي من إسهامات الموظفين والأنشطة الخيرية التي نظمتها «الهيئة» خلال العام الماضي، وذلك مواصلة لجهودها في تطوير وتحسين ظروف المجتمع ورفع مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الحياة.

وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة: «تفخر (الهيئة) بالاهتمام الكبير الذي توليه فرق عملها لميادين العمل التطوعي وبرامج المسؤولية المجتمعية من خلال مشاركتها بالفعاليات المختلفة التي ننظمها عبر برنامج عون»، وكشف عن إجمالي المبالغ التي تم تقديمها ضمن برنامج الخدمة المجتمعية «عون» منذ إنشائه عام 2009 والتي بلغت 4.502 مليون درهم.

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