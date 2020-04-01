الامارات | توزيع 850 جهاز كمبيوتر على طلبة مدارس الشيخ سعود الخيرية

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 850 جهاز كمبيوتر على طلبة مدارس الشيخ سعود الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، عضو المجلس الوطني الاتحادي، سمية عبدالله بن حارب السويدي، إن المؤسسة وزعت 850 جهاز كمبيوتر كمرحلة أولى للطلبة في مدارس الشيخ سعود الخيرية وسيتم توزيع باقية الأجهزة على الطلبة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن حملة التبرعات الخيرية ضمن مبادرة ملتزمون يا وطن بتعليمهم «عن بعد»، نجحت في مرحلتها الأولى في جمع مليون و300 ألف درهم وعدد من أجهزة الكمبيوتر كتبرعات عينية، حيث تم توزيع أجهزة الكمبيوتر على الطلبة بهدف استمرارية سير العملية التعليمية وحرصاً على مصلحة الطلبة لتلقي تعليمهم في منازلهم، وذلك نتيجة للظروف السائدة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في فترة انتشار فيروس «كورونا».

وأضافت أن المؤسسة مستمرة في استقبال التبرعات لاستكمال إعداد الأجهزة لتشمل جميع الطلبة إضافة إلى توزيع المعقمات وفق آلية عمل منظمة حرصاً من المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات الخيرية، لافتة إلى أن نجاح فعاليات الحملة جاء نتيجة لتضافر الجهود المبذولة والتعاون المشترك والدعم الذي قدمته جمعية بيت الشارقة الخيري لصالح المؤسسة إضافة الى دعم الشركاء المتبرعين من رجال الأعمال والمواطنين.

وأشارت الى أن الحملة مستمرة في مواصلة العمل لتحقيق أهدافها من خلال فتح باب التبرعات أمام أصحاب الأيادي البيضاء للمساهمة في استكمال تغطية الرسوم الدراسية وتوفير أجهزة الحواسيب لتشمل طلبة الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود في المدارس الخاصة على مستوى الامارة والمسجلين لدى المؤسسة ضمن قوائم الانتظار.

