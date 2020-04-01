الامارات | أب يطالب المحكمة بنقل بناته من مدارس خاصة إلى حكومية

شكرا لقرائتكم خبر عن أب يطالب المحكمة بنقل بناته من مدارس خاصة إلى حكومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى قضائية أقامها أب يطالب فيها بنقل بناته الثلاثة من مدارس خاصة إلى حكومية، وأيدت مطلب مطلقته بهذا الشأن، على سند أن هناك اتفاقاً سابقاً بينهما بهذا الشأن، وهو ما لا يجوز تعديله.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد مطلقته، مطالباً بنقل بناته الثلاثة وأعمارهن، تسع وثماني، وخمس، سنوات، من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، مع طلب إلزام مطلقته بعدم تعرضها للبنات في هذا الشأن.

وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً بأحقية الأب بنقل بناته الثلاثة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية.

ولم ترتض مطلقته بهذا الحكم، وطعنت في الحكم بالنقض، موضحة أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وأحكام الشريعة الإسلامية وذلك بقضائه للمدعي بحق نقل البنات إلى مدرسة أخرى مخالفاً بذلك لعقد الصلح الموقع بينهما والموثق أمام لجنة التوجيه الأسري ودون مراعاة مصلحة المحضونات ما يستوجب نقضه.

من جانبه أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الأم، مؤكدة أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء أن الصلح عقد من العقود الرضائية وهو عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي، وأن من المقرر بنص المادة (16/2) من قانون الأحوال الشخصية، أنه إذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري أثبت هذا الصلح في محضر يوقع عليه الأطراف ويعتمده القاضي ويكون له قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام القانون، وعليه فإن هذا العقد طالما أبرم بين الطرفين فلا يجوز لأي طرف نقضه أو فسخه أو تعديله لاسيما وأنه نشأ صحيحاً نافذاً ولازما للطرفين، وباعتبار أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر

وذكرت المحكمة أن عقد الصلح المبرم بين الطرفين تضمن اتفاق الطرفين على مسألة المدارس وتعليم البنات وكان هذا الاتفاق صحيحاً رضائياً موثقاً ومعتمداً من القاضي وفي مصلحة البنات الثلاثة ومن ثم فلا يحق لأي طرف الرجوع عنه أو فسخه أو تعديله إلا بالتراضي باعتباره سنداً تنفيذياً.