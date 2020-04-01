الامارات | بلدية دبي تسحب 6 معقمات للأيدي غير مطابقة للمواصفات من السوق المحلية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تسحب 6 معقمات للأيدي غير مطابقة للمواصفات من السوق المحلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سحبت بلدية دبي 6 أنواع من معقمات الأيدي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات، وذلك على خلفية حملة تفتيشية مكثفة للتحقق من سلامة منتجات مضادات الجراثيم، ومنها معقمات اليدين المتداولة في السوق المحلية، حيث تم سحب 102 عينة مختلفة الأحجام من المنتجات المتداولة في السوق المحلية، لغرض المطابقة والتحليل المخبري، وتبين بعد الفحص عدم مطابقة العينات الست، نظراً إلى احتوائها على الميثانول، وهو سائل عديم اللون يستخدم كمذيب، وذو رائحة نفاذة، وله درجة عالية من السمية، وخطر على صحة الانسان، حيث يؤثر في الجهاز العصبي، ويسبّب الدوار والصداع، وتهيجاً في الجلد والجهاز التنفسي، والتسبب بالعمى في حالات التسمم الشديدة، وتم على الفور سحب تلك التشغيلات غير المطابقة من المنتجات بصورة نهائية من السوق المحلية وحظر تداولها.

وجارٍ التنسيق مع الجهات الصحية والحكومية المحلية والاتحادية، من أجل حظر تداول تشغيلات تلك المنتجات بشكل نهائي من جميع أسواق الدولة، وأكدت البلدية استمرار تنفيذ تلك الحملات بشكل دوري لضمان تداول منتجات مطابقة وآمنة.



مطابقة المنتجات

الجدير بالذكر أن بلدية دبي تقوم بتقييم وتسجيل جميع منتجات مضادات الجراثيم (المطهرات)، ومنها معقمات الأيدي في نظام "منتجي"، بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وفاعليتها، وإمكانية استخدامها للتطهير، سواء للاستخدام الشخصي أو المنزلي أو للمؤسسات، كما تقوم الدائرة بإجراء الفحوص المخبرية المعتمدة لضمان سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة والتحقق من فاعليتها.

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وللتأكد من حالة المنتجات الاستهلاكية وتسجيلها، بالإمكان استخدام التطبيق الذكي "منتجي"، ومن خلال المسح الضوئي للباركود الخاص بالمنتج عبر التطبيق، باستخدام كاميرا الهاتف الذكي، لتمكين الجمهور من تعزيز الرقابة المجتمعية للإبلاغ عن المنتجات غير المسجلة مباشرة عبر التطبيق، وحسب التصنيفات المعتمدة في بلدية دبي.

وتهيب بلدية دبي بالمستهلكين الإبلاغ عن تلك المنتجات غير المطابقة، من خلال الرقم المجاني للبلدية 800900، أو من خلال تطبيق Dubai 24/7، أو عبر موقعها الإلكتروني.