شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم خليجي 5000 درهم بتهمة الاحتيال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة بتغريم خليجي 5000 درهم، بتهمة الاختلاس والاحتيال.
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم اختلس 47 ألف درهم كانت مملوكة للمجني عليه (خليجي)، كما استولى على أوراق إقرار ومخالصة وبراءة ذمة، عن طريق الاحتيال والخداع.
وجاء في أوراق القضية أن المجني عليه قدم بلاغاً يفيد بأنه سلم المتهم 120 ألف درهم لدفعها إلى المحكمة، إلا أن المتهم سدد 73 ألف درهم واستولى على البقية لنفسه.
وأوضحت أن المجني عليه سلم المتهم المبلغ على سبيل الأمانة، باعتباره صاحب مكتب لتحصيل الديون، حيث أقر المتهم باستلامه المبلغ وسداد جزء منه للمحكمة عن القضية المتهم فيها شقيق المجني عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تغريم خليجي 5000 درهم بتهمة الاحتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.