الامارات | "الصحة" تسحب تشغيلة من دواء لعلاج القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تسحب تشغيلة من دواء لعلاج القلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب تشغيلة واحده من المستحضر الطبي، وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى كافة ممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص أن سحب المنتج جاء بعد قيام دائرة الصحة أبوظبي بتحليل عينات من التشغيلة رقم (94758) في اختبار الجسيمات البصرية، في المختبر الصيدلاني المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة، والمطابقة، كجزء من برنامج مراقبة جودة المنتجات الصيدلانية ما بعد التسويق، وقد أظهرت نتائج التحليل المخبري عدم اجتياز التشغيلة .

وقالت أن دواء الدوبامين هو دواء يحفز القلب وله تأثيرات على الأوعية الدموية، وأوصت الوزارة أنه على الشركة المصنعة سحب التشغيلة المذكورة من المنتج أعلاه من القطاعين الصحي العام والخاص، وعلى جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام التشغيلة للمنتج ان وجدت لديهم، وعلى جميع الصيدليات التوقف عن صرفها وإعادتها للمورد.