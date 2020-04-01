الامارات | ترقبوا مباشرة "إحاطة إعلامية" جديدة حول آخر مستجدات "كورونا" عند الخامسة مساءا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد حكومة الإمارات عند الخامسة من مساء اليوم إحاطة إعلامية جديدة تقف فيها على آخر المستجدات المتعلقة بـ "فيروس كورونا" وتنقلها لكم "الإمارات اليوم" مباشرة على الهواء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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