الامارات | بالفيديو.. شاهد كيف تتعامل شرطة رأس الخيمة مع "خط دفاعنا الأول"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شاهد كيف تتعامل شرطة رأس الخيمة مع "خط دفاعنا الأول" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة رأس الخيمة "فيديو قصير" يحمل رسالة شكر وتقدير للطواقم الطبية تحت عنوان، "خط دفاعنا الأول" لشكر الطواقم الطبية العاملة في إمارة رأس الخيمة من بين المركبات التي يتم ايقافها خلال فترة التقييد في برنامج التعقيم الوطني.



وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، لـ "الامارات اليوم"، إن الكوادر الطبية العاملة في الدولة ورأس الخيمة على وجه الخصوص لها كل الشكر والتقدير كونهم خط الدفاع الأول عن الجمهور، لافتا إلى أنه تم توجيه أفراد الشرطة بتوجيه الشكر إلى جميع مركبات الكوادر الطبية التي يتم ايقافها في الإمارة خلال فترة برنامج التعقيم الوطني للتأكد من سبب خروجها في هذا الوقت.



وأضاف، يجب على جميع أفراد المجتمع أهمية مواصلة الالتزام واستيفاء كافة إجراءات ومتطلبات الوقاية، مع الحرص على البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خاصة أثناء أوقات التعقيم الوطني المقررة مساء كل يوم والتي تستمر حتى 5 إبريل القادم متمنياً الأمن والصحة والسلامة للجميع.