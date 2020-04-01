الامارات | 4 حلول للتعامل مع موظفي الشركات المتأثرة بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حلول للتعامل مع موظفي الشركات المتأثرة بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هل تأثرت أعمالك بالإجراءات الاحترازية؟.. هل أصبح لديك نقص أو فائض في العمالة؟.. سؤالان وجهتهما وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى أصحاب جهات العمل من شركات ومؤسسات خاصة، وقدّمت الإجابة عليهما عبر طرح أربعة خيارات أو حلول وفرتها الوزارة في إطار البرنامج الوطني الذي أطلقته أخيراً، لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص، بما يضمن استمرارية تأدية الأعمال في ظل سلسلة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة، ضمن منظومة العمل الحكومي الاتحادي والمحلي لمواجهة «فيروس كورونا المستجد» والحد من انتشاره.



ووفقاً لما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فقد تضمنت أولى الحلول الخاصة بالتعامل مع موظفي الشركات الخاصة المتأثرة بالإجراءات الاحترازية، «التعاقد المؤقت من خلال توظيف العمالة الفائضة من الشركات الأخرى سواء بالانتقال المؤقت أو لبعض الوقت»، بينما تمثّل الحل الثاني في «تسجيل صاحب المنشأة (جهة العمل) العمالة الفائضة لديه في منصة سوق العمل الافتراضية، لتوفير فرص لها، مع الالتزام بتوفير جميع الالتزامات التعاقدية لحين الانتقال لجهة عمل أخرى».



وأفادت الوزارة بأن الحل الثالث يكمن في «تعديل عقد العمل بشكل مؤقت خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية (بالتراضي بين الطرفين) وبما يراعي الظروف الحالية»، بينما الحل الأخير يتضمن إمكانية الاتفاق بين طرفي العمل على السماح بمنح العامل إجازة بدون راتب خلال فترة التوقف عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية.