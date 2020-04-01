الامارات | التسجيل العقاري تفعل نظام "العمل عن بعد" لموظفيها

شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل العقاري تفعل نظام "العمل عن بعد" لموظفيها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة تقديم خدماتها لعملائها، وتسيير أعمالهم بكل سهولة ويسر، في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها المنطقة نتيجة وباء كورونا الذي اجتاح دول العالم.

وفي هذا المجال أعلنت الدائرة عن تفعيل نظام العمل عن بعد لأغلبية الموظفين من الموظفين باستخدام الوسائل والتقنيات الذكية،وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدائرة حرصاً على سلامة موظفيها ومتعامليها، وتماشياً مع التدابير الاحترازية الحكومية، نظراً للتطورات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وشكلت الدائرة لجنة برئاسة المدير العام عبد العزيز الشامسي لضمان استمرارية العمل عن بعد، كما قامت بعدد من الاجراءات الاحترازية مثل تعقيم المبنى الرئيسي، ومباني الفروع التابعة لها في مختلف المناطق، ونشرت المعقمات ووسائل الوقاية في هذه المباني، وتم استبدال نظام البصمة الإلكترونية ببطاقة الهوية حرصا على سلامة الموظفين الذين قامت بتوعيتهم بالطرق الأمثل للوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى تنظيم دخول بعض المراجعين الذين يأتون إلى مبنى الدائرة، واستقبالهم واتمام معاملاتهم بأسرع وقت.

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وتستقبل الدائرة أغلب المعاملات إلكترونيًا من خلال موقع الدائرة ومنصة "بوابة المطورين" وعناوين البريد الإلكتروني التي تم تخصيصها لاستقبال معاملات الإدارات والأقسام بالإضافة إلى قنوات التواصل الأخرى التي أتاحتها الدائرة للجمهور لإنجاز معاملاتهم بكل يسر، وبالإضافة إلى ذلك عملت الدائرة على تنظيم دخول المراجعين الذين تتطلب معاملاتهم الحضور إلى مبنى الدائرة، واستقبالهم واتمام معاملاتهم بأسرع وقت.

وأكد سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري حرص الدائرة على استمرار العمل في خدمة العملاء في ظل الظروف السائدة بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19"، وأشار في هذا الخصوص إلى أن الدائرة شكلت "لجنة العمل عن بعد" لمتابعة أعمال الموظفين، وضمان استمرارهم في أداء المهام الموكلة إليهم لمواكبة حاجة العملاء، وتحقيق رغبتهم في الحصول على أفضل الخدمات الممكنة بأسرع وآمن السبل.

وأوضح الشامسي أن رؤساء الأقسام والموظفين يعقدون اجتماعاتهم عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر للتأكد من سير العمل في كافة مرافق وأقسام وفروع الدائرة لخدمة المواطنين والعملاء أينما كانوا بغض النظر عن الظروف الراهنة بفعل الوباء الذي تبذل الدولة كافة الجهود الممكنة للقضاء عليهم بأقرب وقت بإذن الله.