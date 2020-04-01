"الطوارئ والأزمات" تطلق منصة "وقاية" الإلكترونية للتوعية والوقاية من كورونا

أعلنت الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن إطلاق "وقاية"، المنصة الإلكترونية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالصحة وسلامة المجتمع، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وعدد من الجهات الصحية المعنية في الدولة.

تهدف منصة وقاية أيضاً إلى التعريف بالإجراءات الصحية والوقائية التي يجب اتباعها لسلامة وصحة الأفراد من أية أمراض أو أوبئة، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتتميز منصة وقاية /http://www.weqaya.ae/ بسهولة التصفح وأنها متاحة للجميع، بالإضافة إلى أنها مصدر موثوق لجميع المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات، حيث تقدم أحدث الأخبار والمستجدات الرسمية المتعلقة بالفيروس، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التوعوية وأفضل النصائح والممارسات الطبية التي تساعد الفرد على وقاية نفسه وأفراد أسرته،

Advertisements

كما سيحظى المستخدمون بفرصة التواصل مع الخبراء وطرح الأسئلة والاستفسارات عليهم من خلال قسم "شاركنا" على المنصة.

الجدير بالذكر أن منصة وقاية الإلكترونية تأتي ضمن جهود حكومة الإمارات وعملها بشكل وثيق مع مختلف الإدارات الصحية والمسؤولين في القطاع الصحي داخل الدولة، بالإضافة إلى الشركاء من مختلف دول العالم لاتخاذ إجراءات وقائية صارمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".