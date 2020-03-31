تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.. "مجلة درع الوطن" تصدر عددها الجديد "إلكترونياً" لمواجهة كورونا

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتطبيقاً لقرار "المجلس الوطني للإعلام" وقف تداول الصحف والمجلات و"المنشورات التسويقية" الورقية مؤقتاً وحتى إشعار آخر بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) أصدرت "مجلة درع الوطن" الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة عددها الشهري الجديد رقم (579) وأتاحته لقرائها ومتابعيها على موقعها الإلكتروني بالشبكة العنكبوتية.

يأتي قرار مجلة درع الوطن -التي يمكن لقرائها من المهتمين والمتابعين للشأن الوطني تصفح عددها الجديد على موقع المجلة على الرابط / www.nationshield.ae /- انسجاماً مع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية في دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومن بينها قرار إيقاف تداول المطبوعات الورقية نظراً لما قد تسهم فيه تلك المطبوعات حال تداولها من انتقال للعدوى نتيجة ملامسة أعداد كبيرة من الأشخاص للصحف والمجلات والمنشورات، حيث بإمكان قراء المجلة الحصول على نسخة من عددها الجديد عبر الرابط / https://bit.ly/2UuF6MN /.

وأكد العقيد الركن يوسف جمعة الحداد رئيس تحرير مجلة درع الوطن أن المجلة بما تمتلكه من بنية تحتية رقمية متطورة ستواصل دورها المحوري المنوط بها منذ انطلاقتها في شهر أغسطس من العام 1971 عبر نشر الأخبار والموضوعات والتقارير الاستراتيجية والعسكرية وطرح القضايا الوطنية التي تمس مستقبل الوطن وحياة المواطن، منوهاً إلى أنه بتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة ستواصل "درع الوطن" إسهاماتها الفاعلة في جهود التوعية والتثقيف للوقاية من فيروس كورونا المستجد عبر منصاتها المختلفة جنباً إلى جنب مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الإتحادية المحلية صوناً لسلامة المجتمع وأمنه الصحي وسلامة أفراده وحفظاً لحياتهم كون الإنسان هو الثروة الحقيقية لدولة الإمارات ومحط اهتمام القيادة الرشيدة حتى تعبر سفينة الوطن إلى بر الأمان في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه دول العالم ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت بتوجيهات القيادة الحكيمة سباقة في اتخاذ الخطوات الناجعة في مواجهة فيروس كورونا.