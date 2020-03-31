الإمارات تجلي رعاياها ومرافقيهم من عدة دول في ظل انتشار «كورونا»

في ظل التوجيهات العليا والمتابعة الحثيثة من قيادة دولة الإمارات، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء مواطني دولة الإمارات ومرافيقهم في الخارج وذلك بالتنسيق مع السفارات والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج.

فقد قامت الوزارة والبعثات بالتواصل مع مواطني دولة الإمارات للإطمئنان على أحوالهم وتسهيل كافة الإجراءات لإعادتهم ومرافقيهم إلى أرض الوطن سالمين، ويأتي وذلك بعد صدور قرار تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في عدد من الدول حول العالم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال سعادة خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إنه تم إنجاز 39 عملية إجلاء جوية وبرية لمواطني الدولة ومرافقيهم حتى الآن حيث بلغ عدد من تم اجلاؤهم 1743 شخصاً فيما يجري العمل على 25 عملية إجلاء خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد سعادة وكيل الوزارة على حرص ومتابعة قيادة وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سير العمل على أكمل وجه لضمان سلامة مواطني الدولة في الخارج وتسهيل الإجراءات اللازمة لإجلائهم إلى دولة الامارات، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً مع الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارىء والكوارث، وكافة الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها لمراقبة تطورات الأوضاع ولإجلاء مواطني الدولة ومرافقيهم بأمان وسلامة.

ومن جانبه، أثنى سعادة د. خالد المزروعي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية على تضافر الجهود بين مركز الاتصال وإدارة العمليات، وإدارة شؤون المواطنين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي لعملهم على مدار الساعة للرد على استفسارات المواطنين والتنسيق مع السفارات والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج والتي سخرت كل إمكاناتها لتأمين إجلاء المواطنين ومرافقيهم.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة في الخارج ممن يرغبون بتسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بتسجيل بياناتهم الشخصية على الرابط التالي https://www.research.net/r/mofa-nat ليتم إدارجهم ضمن خطة الإجلاء إلى دولة الإمارات خلال هذه الفترة.