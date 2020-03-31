الامارات | بالفيديو.. «درون» بلغات عالمية لتوعية السكان بضرورة البقاء في المنازل برأس الخيمة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استخدمت شرطة رأس الخيمة، مساء اليوم، طائرة «درون» لتوعية السكان وقائدي المركبات على طريق كورنيش البحر بضرورة البقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، حيث تم نشر التوعية من قبل رجال الشرطة بلغات عدة لتوعية جميع شرائح وأفراد المجتمع.
كما تم نشر 102 دورية مرور في الميدان، دعماً لخطط برنامج التعقيم الوطني في كل طرق وأحياء رأس الخيمة، بما يضمن تعزيز مؤشر الشعور بالأمن والأمان، ويسهل من مهام برنامج التعقيم الوطني.
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