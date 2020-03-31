مناقشة رسائل ماجستير «عن بُعد»

الشارقة (الاتحاد) نجحت أكاديمية العلوم الشرطية أمس، في تطبيق نظام مناقشة رسائل الدراسات العليا لطلبة الماجستير عن بعد، في خطوة متقدمة على طريق تعزيز نظام التعلم عن بعد، وضمان استمراريته، بما يكفل تحسين إدارة العملية التعليمية عبر شبكة الإنترنت، وترسيخاً لريادة حكومة الشارقة في نقل المعرفة الذكية إلى النظام التعليمي المتقدم، والذي يضاهي أفضل النظم المعمول بها عالمياً، ودعماً لجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تفعيل برامج التعلم عن بعد.

وجرت مناقشة رسالة الماجستير للطالبة عهود آل علي، وهي بعنوان: «السعادة المؤسسية وأثرها في خدمة المتعاملين: دراسة تطبيقية على إدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة»، حيث تألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور عماد حسين، والأستاذ المشارك مدحت أبوبكر، والعقيد الدكتور علي بو الزود، واستغرقت المناقشة 57 دقيقة، ثم خلت اللجنة للمداولة إلكترونياً، حيث أوصت بمنح الدرجة العلمية للباحثة بدرجة (جيد جداً)، بعد إجراء التعديلات المطلوبة.

وقال العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية: «إن أكاديمية العلوم الشرطية، ماضية قدماً في تكريس أفضل ممارسات التعليم، ووفقاً لأرقى الممارسات التي تحاكي أفضل النظم العالمية».

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