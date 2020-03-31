امتحانات «التقنية العليا» عن بُعد وأدوات مبتكرة للتقييم

دبي (الاتحاد)

كشف الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا استعداد الكليات لتطبيق الاختبارات والامتحانات أون لاين لجميع طلبتها، وذلك ضمن جهود الكليات لتعزيز «الحرم الجامعي الرقمي» والذي تسعى من خلاله لتقديم تجربة تعلم متكاملة للطلبة بما يدعم مواصلة خطتهم الدراسية لهذا العام من دون تأخر أو انقطاع.

وأكد أن الكليات تعتمد في إجراء «الامتحانات أون لاين» على تغيير الأدوات الاختبارية وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة «التعلم عن بعد» من دون المساس بتوزيع الدرجات والنسب فيما يخص متطلبات كل مساق، بالإضافة الى مراعاة أدوات الاختبار أون لاين لطبيعة كل تخصص وبما يضمن تحقيق معايير الجودة والمصداقية والموضوعية في الأداء.

جاء ذلك في الحوار المفتوح الذي تم نقله بشكل مباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للكليات وحظي بحضور نحو 3300 من الطلبة.

وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي أن التعلم أون لاين تجربة جديدة وأن الجاهزية المسبقة هي ما عزز من نجاحها حتى الآن ولكن ستبقى هناك احتياجات للتطوير وتحديات وصعوبات وسيتم تجاوزها والسير نحو مزيد من التطوير من خلال العمل المشترك والتعاون.

وأضاف أن الكليات استعدت جيدا للاختبارات ووضعت آلية وأدوات للتقييم والامتحانات أون لاين، راعت فيها احتياجات كل تخصص ومساق، والالتزام بذات التوزيع للدرجات المعتمدة من بداية العام، موضحا أن أدوات الامتحان ستتنوع وفق مخرجات التعلم لكل مساق مع التركيز على فاعلية أداة التقييم من خلال تقسيمها الى عدة أدوات، كما في تقسيم الامتحان النهائي الى عدة اختبارات قصيرة، أو إعطاء الطالب واجبات للإجابة عليها في مدة زمنية محددة، بحيث يقوم الطالب بحل المطلوب وتسجيل فيديو قصير يشرح طريقة الحل، بالإضافة لإمكانية استخدام أدوات المحادثة من خلال محادثة قصيرة بين الطالب والأستاذ يشرح خلالها الطالب إجاباته، وبالنسبة للاختبارات التي تتطلب التطبيق في مختبرات يتم استخدام نظام المحاكاة لتوضيح المطلوب ويقوم الطالب بتحليل النتائج ودعمها بتقرير يوضح ذلك.

ونوه الشامسي الى أن هذه نماذج من أدوات التقييم وسيتم تعميم كافة التفاصيل النهائية حولها للطلبة الأسبوع المقبل، وتطرق لاستفسارات الطلبة حول الدراسة الصيفية والتدريب العملي الميداني الذي توقف في الفترة الحالية، حيث أكد للطلبة أن الدراسة الصيفية هذا العام ستكون لفصلين صيفيين وذلك دعماً للطلبة للتمكن من إنهاء متطلباتهم الدراسية وكذلك لاتاحة الفرصة لاستكمال التدريب العملي الميداني في المؤسسات وفقاً للظروف والمعطيات.

وأكد الطالب سالم السويدي رئيس مجالس طلبة كليات التقنية العليا، في بداية الحوار، الرضا الكبير لدى الطلبة عن التعلم «اون لاين» وتميزه في الكليات على مستوى الفاعلية والتواصل في ظل الجودة العالية وتنوع المحتوى ما بين المحاضرات والأنشطة والتطبيقات، وأشار إلى أن التعلم أون لاين يحظى بالتزام كبير منهم كطلبة، إضافة لاقتراحهم بإبقاء التعلم عن بعد كخيار مستمر مستقبلاً للطلبة الذين لديهم معوقات تحول من دون حضورهم للكليات.

التطوع للتعقيم

اقترح طلبة الكليات أن يتم فتح المجال لهم للتطوع والمشاركة في برنامج التعقيم الوطني والمساهمة في دعم جهود الدولة لتعزيز صحة وسلامة المجتمع، حيث أشاد الدكتور الشامسي بهذا المقترح الطلابي، مؤكداً أن هذا ليس بغريب على طلبة كليات التقنية من «عيال زايد».