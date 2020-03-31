إلغاء الاختبارات الدولية في أبوظبي

إبراهيم سليم (أبوظبي) ألغت دائرة التعليم والمعرفة الاختبارات الدولية، بسبب الأوضاع الراهنة الناجمة عن انتشار عدوى فيروس كوفيد-19 (كورونا المستجد)، مشيرة إلى أنها ستقوم بالتنسيق مع مجالس الاختبارات المعنية لموافاة المدارس والطلبة وأولياء الأمور بآخر المستجدات.

وبينت الدائرة أن الاختبارات الدولية التي تم إلغاؤها من قبل العديد من مجالس الاختبارات الدولية، مقسمة وفق المنهج الدراسي، وتشمل المنهاج الأميركي، ومنهج سابس SABIS، ومجلس الكلية للاختبارات – الولايات المتحدة الأميركية: SAT وACT (المراحل الدراسية المتأثرة: 11-12) وAP (المراحل الدراسية المتأثرة: 10-12، والمنهاج البريطاني «المراحل الدراسية المتأثرة بقرار إلغاء الاختبارات الدولية التالية هي: 10-13» ويضم مجلس اختبار Cambridge International: IGCSE، وO-Level، وInternational AS &A-Level، وAICE Diploma، وPre-U، ومجلس اختبار Pearson (EdEXcel): GCSE، وA Level، وiPrimary، وiLower Secondary، وInternational GCSE، وA-Level، ومجلس اختبار Oxford AQA:International GCSE وA-level.

كما تشمل الاختبارات الملغاة المنهج البنغالي مجلس اختبار دكا (البنغالي) «HSC»، والمنهج الهندي المراحل الدراسية المتأثرة بقرار إلغاء الاختبارات الدولية التالية هي: 10-12، ومجلس اختبار CBSE: مجلس اختبارات (Class 10 (X و(Class 12 (XII، ومجلس اختبار كيرلا: شهادة إنهاء الثانوية العامة (SSLC) واختبارات الثانوية العليا (Higher Secondary Exams)، ومنهاج البكالوريا الدولية (IB) مجلس اختبار البكالوريا الدولية IB: برنامج الدبلوم والبرنامج المهني (المرحلة الدراسية المتأثرة: 12)، بالإضافة إلى المنهج الباكستاني مجلس الاختبار الفيدرالي (باكستان): SSC وHSSC (المراحل الدراسية المتأثرة: 10-12).

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