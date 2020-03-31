الامارات | محمد بن زايد: الإمارات لديها القدرة والمرونة للتعامل مع مختلف الظروف

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن دولة الإمارات لديها القدرة والمرونة للتعامل مع مختلف الظروف، موجها شكره للجهات اولكوادر التي تحافظ على سمعة دولة الإمارات وكرامتها وصحتها واقتصادها وتعليمها وأمنها ومستقبلها، وذلك خلال لقاء مرئي مع المسؤولين مستجدات الجهود الوطنية لمكافحة " فيروس كورونا"، حيث قال سموه: "تابعت خلال لقاء مرئي مع المسؤولين مستجدات الجهود الوطنية لمكافحة " فيروس كورونا".. الإمارات، بفضل الله، لديها القدرة والمرونة للتعامل مع مختلف الظروف..خالص الشكر للجهات وكوادرها الذين يحافظون على سمعة دولة الإمارات وكرامتها وصحتها واقتصادها وتعليمها وأمنها ومستقبلها". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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