الامارات | مجلس قيادات الشرطة: تصريح «تجول» للضرورة فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس قيادات الشرطة: تصريح «تجول» للضرورة فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية خلال اجتماعه اليوم عن بعد برئاسة نائب الرئيس الشرطة والأمن العام الفريق ضاحي خلفان تميم، أن استخدام خدمة تصاريح الحركة الاتحادية «تجول» التي أطلقتها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني للضرورة فقط، تفادياً للتعرض لأي مخالفات.



وتفصيلاً، واصل مجلس قيادات الشرطة اجتماعاته عن بعد اليوم برئاسة الفريق ضاحي خلفان، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة باتخاذ أفضل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمان استمرارية عجلة العمل في الوزارة بما يخدم المصلحة العامة.

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وناقش المجلس، آليات تطبيق خدمة تصاريح الحركة الاتحادية «تجول» خلال تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، بغرض توحيد إجراءات الحصول على تصاريح على مستوى الدولة، من خلال الخدمة التي أطلقتها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني (moi.gov.ae)، وتتيح لحامليها التحرك، وأداء واجباتهم دون التعرض للمخالفة، عبر مختلف إمارات الدولة، وداخل الإمارة الواحدة.



وطالب المجلس المواطنين والمقيمين والزائرين، الاستفادة من هذه الخدمة في حالات الضرورة فقط تفاديا للتعرض لأية مخالفات قانونية، والالتزام بالقوانين والقرارات التي تصدرها وزارة الداخلية بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى أو لدواعي العمل، مع الالتزام بكل الاحتياطات الاحترازية والإرشادات الصحية.

وشارك في الاجتماع الذي اعتمد على الآلية الذكية بالفيديو، القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، والقائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، والقائد العام لشرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان النعيمي، والقائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، والقائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي.