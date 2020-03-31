الامارات | الشارقة تصدر 38 قراراً مهماً.. تعرف إليها

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تصدر 38 قراراً مهماً.. تعرف إليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أن حكومة دولة الإمارات بشكل عام، وحكومة الشارقة على وجه الخصوص، أولت صحة وسلامة المواطن والمقيم أهمية قصوى، واتخذت في سبيل هذه الغاية سلسلة من الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه، صباح اليوم، لاجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد عن بعد بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وأشار سموه إلى أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم المنظومة الذكية، والاستثمار في التقنية الحديثة، كان لها بالغ الأثر اليوم في ظل الظروف الراهنة، ما سهل عمل المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية والعلمية في الشارقة والعاملين فيها من خلال تفعيل منظومة العمل عن بعد، والدراسة عن بعد.

ونقل سموه توصيات صاحب السمو حاكم الشارقة بتقديم كل التسهيلات الخدمية للمراجعين، وتسخير كل السبل الكفيلة بإنجاز أعمالهم وتوفير احتياجاتهم دون تعطيل لمصالحهم، وتوصيته كذلك بأبنائه الموظفين والاهتمام بهم، واتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في مصلحتهم والحفاظ على صحتهم.

كما نقل سمو ولي العهد شكر صاحب السمو حاكم الشارقة للعاملين في القطاعات الصحية والوقائية والأمنية في جميع إمارات الدولة، وكذلك فرق العمل والمتطوعين الذين يباشرون أعمال التعقيم الوطني للحد من انتشار هذا الوباء.

وباسمه، ونيابة عن أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، توجه سمو ولي عهد الشارقة بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ما تفضل به من توجيه بإنشاء مراكز مسح من المركبة لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) على مستوى الدولة، وعلى جهود سموه المخلصة والمتواصلة في الاطمئنان على كل الإجراءات الصحية والغذائية والتعليمية والأمنية لجميع أفراد المجتمع.

كما توجه سمو ولي عهد الشارقة خلال الاجتماع بتقديم الشكر إلى أفراد المجتمع على تجاوبهم الفعال والايجابي مع حملة التعقيم الوطني، مؤكداً لهم أننا رغم هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، إلا أننا سنخرج منها ونحن أكثر استعداداً وجاهزية على الأصعدةكافة ، وعلينا الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة التي تعمل طواقمها ليلاً ونهاراً من أجل راحة المواطنين والمقيمين.

وأعلن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال جلسته عن حزمة من محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، التي تنبثق من حرص المجلس على تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم في هذه الفترة، وقد جاءت المحفزات كالتالي:

1 -الإعفاء من الرسوم لمدة ثلاثة أشهر للمنشآت الاقتصادية التي تجدد ترخيصها من 1 يناير 2020 ولغاية 31 ديسمبر 2020.

2 - خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية المرتكبة قبل تاريخ 31/3/2020 ولمدة 3 أشهر اعتباراً من 1/4/2020.

3- مجانية الشهادات الصادرة من القيادة العامة لشرطة الشارقة (إتلاف أو فقدان) ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2020.

4- إعفاء المستأجرين للمباني التابعة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة (مبنى تجارة 1وتجارة 2)، ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2020.

5- إعفاء المستأجرين من الإيجار بمبنى مركز إكسبو الشارقة ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2020.

6- إعطاء خصم بنسبة 30% للأعضاء المنتسبين في الغرفة للمشاركة في معارض إكسبو الشارقة لعام 2020 / 2021.

7- إعفاء المشاركين في المعرض الدائم للصناعات الوطنية في مركز الشارقة لتنمية الصادرات من رسوم الإيجار ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2020.

8- خصم 50% للمحال والمراكز التجارية والأسواق المركزية المشاركة في الحملات التسويقية التي تنظمها الغرفة لعام 2020.

9- إعفاء المحال المشاركة من المنطقة الوسطى والشرقية (الذيد – كلباء – خورفكان – دبا) من رسوم المشاركة في الحملات التسويقية التي تنظمها الغرفة لعام 2020.

10- إعفاء منتسبي المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مركز تجارة 101 من الرسوم الإيجارية حتى نهاية عام 2020.

11- خصم 50% على مخالفات هيئة الطرق والمواصلات المرتكبة قبل تاريخ 31/3/2020 ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2020.

12- خصم 25% على رسوم إيجار أرقام مركبات الأجرة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2020.

13- إعفاء مركبات الأجرة ومشغل شبكة المواصلات العامة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/ 2020 من التالي:

- رسوم رقابة جودة الخدمات لمركبات الأجرة ومشغل شبكة المواصلات.

- رسوم التشغيل بمطار الشارقة الدولي.

- رسوم إيجار محطة إيواء الحافلات لمشغل شبكة المواصلات العامة ورسوم الامتياز.

- إعفاء شاحنات ومقطورات شركات النقليات الداخلة والخارجة من وإلى موانئ الشارقة ومنطقة - جمارك الحاويات من رسوم بوابات التعرفة المرورية.

14- إلغاء موافقة البلدية في تجديد رخص المقاولين والاستشاريين الذين انتهت رخصهم لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2020.

15- تأجيل تجديد بطاقة الصحة المهنية للمنشآت الخاضعة تحت إشراف البلدية.

16- تقديم خدمات الصرف الصحي للمنازل مجاناً لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2020.

17- تجديد اشتراكات العملاء المشتركين سنوياً في خدمة المواقف لمدة شهر مجاناً، وتعويض العملاء المشتركين سنوياً في خدمة المواقف لمدة ثلاثة أشهر وفقاً لإجراءات البلدية.

18- إعفاء الجمهور من سداد رسوم المواقف لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2020.

19- إعفاء القطاع الخاص من تجديد تصاريحهم ذات الشأن البلدي لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2020.

20- إعفاء المنشآت الفندقية من رسوم البلدية البالغة 5% لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2020.

21. إيقاف تنفيذ كل قيد جديد أو إصدار إجراءات تنفيذية من ضبط واحضار وحبس وحجوزات على الحسابات المصرفية والسيارات والأسهم والعقارات، وأي إخلاء في القضايا الإيجارية لمدة شهرين.

22. تأجيل نظر جميع الدعاوى المتداولة والجديدة أمام اللجان الإيجارية لمدة شهر.

23. إخلاء سبيل نحو 100 سجين والمحبوسين على القضايا الإيجارية، ومنحهم فرصة ثلاثة أشهر للسداد.

24. إعفاء جميع السفن التجارية والخشبية من رسوم الرسو ورسوم التحميل في كل من خور الشارقة وخور المنطقة الحرة بالحمرية وخورفكان.

25. تخفيض الرسوم المستحقة على عمليات الموانئ بنسبة 20% على أجور المناولة والشحن والتفريغ والرسوم المرتبطة بها، والأجور البحرية.

26. إعفاء جميع البضائع السائبة من رسوم التخزين لمدة 90 يوماً.

27. تخفيض تعرفة مواقف الشاحنات في موانئ الشارقة بمقدار 50% ضمن المناطق المخصصة.

28. إعفاء جميع شركات الشحن والتخليص الجمركي من الضمانات البنكية المطلوبة لمزاولة نشاطها.

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29. إعفاء جميع الشركات التجارية من رسوم التفتيش.

30. إعفاء الشركات العاملة في المناطق الحرة من غرامات تأخير تجديد الرخص.

31. الإعفاء من غرامات التأشيرات بالمناطق الحرة.

32. خصم 50% على رسوم تحويل أسهم الشركات.

33. إعفاء جميع الرخص الجديدة من الرسوم وفقاً لنشاطها التجاري.

34. إعفاء المنشآت الفندقية من رسوم هيئة الإنماء التجاري والسياحي البالغة 5% لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2020.

35. إعفاء المنشآت الفندقية من المخالفات السابقة الخاصة بالهيئة والتي ترتبت عليها خلال عام 2019م ولغاية تاريخ 31/3/2020.

36. تأجيل سداد أقساط المشروعات الممولة من قبل مؤسسة الشارقة لدعم المشروعات الشبابية (رواد) لمدة ثلاثة أشهر.

37. إمكانية تأجيل أقساط المشروعات الممولة من خلال المصارف لمدة ثلاثة أشهر، بالتنسيق مع المصارف، ووفق حالة كل مشروع على حدة.

38. إعفاءات قطاع المستثمرين المتعاملين مع دائرة التخطيط والمساحة من سداد المستحقات التعاقدية لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2020، وفقاً للفئات المستهدفة التالية:

- مستثمرو الأراضي الحكومية.

- المستثمرون المتعلقو أنشطتهم بتغير الاستخدام من سكني إلى تجاري.

- مستثمرو المواقف الحكومية.

39. إعفاء «العربية للطيران» من رسوم تسهيلات المسافرين (35 درهماً) لكل مسافر.

40. إعفاء الشركات من رسوم مواقف الطائرات 100 درهم لليوم.

41. تخفيض قيمة الإيجار المتعلق بمكاتب شركات الطيران الأخرى بقيمة 50%.

42. تخفيض قيمة الإيجار المتعلق بالمستودعات وحظائر الصيانة بنسبة 50%.

43. المبادرات الخاصة بالشركاء الاستراتيجيين لهيئة مطار الشارقة الدولي لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2020، التي تشمل:

(ألفا لخدمات التموين، شركة الشارقة لخدمات الطيران، جاما للطيران، دوفري الشارقة، ساسكو) .

- إعفاء من الرسوم السنوية المحصلة والرسوم التشغيلية الحصرية.

- إعفاء قيمة الإيجارات السنوية على جميع المرافق (مكاتب مستودعات).

44. المبادرات الخاصة بالأنشطة التجارية لمطار الشارقة الدولي لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2020 والتي تشمل:

(المطاعم، محال الصرافة، المحال التجارية المصارف، وكالات السفريات، شركات تأجير السيارات، شركات الاتصالات، وشركات الترويج السياحي)

- تخفيض الإيجار بنسبة 50٪.

- الإعفاء من رسوم مركبات المتعاملين في المطار.

45. إعفاء شركة العربية للطيران من: رسوم هبوط الطائرات، ورسوم فحص الأمتعة، ورسوم تصاريح دخول حرم المطار، ورسم تجديد ترخيص لشركات طيران الركاب الثابتة (رسم سنوي) بالكامل لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2020.

46. إعفاء شركة الشارقة لخدمات الطيران من رسوم تصاريح دخول حرم المطار، ورسوم ترخيص مزاولة نشاط المناولة الأرضية (رسم سنوي) لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2020.

47. إعفاء شركة جاما أفييشن من رسوم تجديد ترخيص لشركات طيران الركاب الثابتة (رسم سنوي)، ورسوم ترخيص لمزاولة نشاط المناولة الأرضية (رسم سنوي) بالكامل من لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2020.

وقد وجه المجلس بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، وعضوية دائرة المالية المركزية ودائرة التنمية الاقتصادية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص للاستمرار في دراسة الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وإبداء توصياتهم في ما يتعلق بالمحفزات، وعرضها على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها، مراعين في هذه المحفزات المصلحة العامة للمواطنين والمقيمين.

كما وجه الجهات الحكومية في إمارة الشارقة بتفعيل وتنفيذ هذه المحفزات، كل وفق اختصاصه، وبالآلية التي تراها مناسبة.



وبحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات الحكومية، وأصدر عدداً من القرارات التي من شأنها تطوير العمل في المؤسسات والدوائر المحلية.

وأقر المجلس الهيكل التنظيمي لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، واستعرض الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس لجنة الهياكل التنظيمية، تفاصيل الهيكل التنظيمي، وما يتضمنه من اختصاصات للوحدات التنظيمية، مشيراً إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد يخدم رؤية وتوجهات الصندوق في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية لموظفي إمارة الشارقة وأسرهم، وخدمة الأجيال المقبلة.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لمؤسسة الشارقة لدعم المشروعات الريادية (رواد)، واستعرض ما تقدمه المؤسسة من دعم ومساندة لرواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة، وأوضح التقرير أن إمارة الشارقة تعد بيئة جاذبة للاستثمار، وحاضنة للعديد من المشروعات الرائدة في ظل ما تحظى به من رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.