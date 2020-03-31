الامارات | تخفيض المخالفات المرورية 50% لمدة 3 شهور

شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض المخالفات المرورية 50% لمدة 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال جلسته التي عقدت صباح اليوم عن بعد عن حزمة من المحفزات الحكومية لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد التي تنبثق من حرص المجلس على تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم في هذه الفترة.

وتضمنت المحفزات خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% وإلغاء النقاط المرورية المرتكبة قبل تاريخ 31/3/2020 ولمدة 3 أشهر اعتباراً من 1/4/2020. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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