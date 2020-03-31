«تراخيص» توفر جميع خدماتها عبر القنوات الذكية

تباشر دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» تقديم كافة خدماتها الميدانية وأخرى غير الميدانية للمتعاملين والذي يبلغ عددها 365 خدمة، عبر قنواتها الذكية لتصل نسبة الخدمات المتاحة على المنصة الذكية 100 بالمائة.

وتنفيذاً لتوجيهات حكومة دبي قامت تراخيص بتطوير آلية العمل عن بعد لكافة الموظفين حيث وفرت مجموعة من الأنظمة وتطبيقات الاتصال للموظفين لضمان جودة الخدمات المتاحة للمتعاملين عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

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