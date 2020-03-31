إلغاء ساعات الذروة لحركة الشاحنات في إمارة أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي عن إلغاء أوقات منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة على الطرق المقيدة بأوقات الذروة في إمارة أبوظبي، اعتباراً من يوم غد الأربعاء 1 أبريل إلى الأحد 5 أبريل 2020 «قابلة للمراجعة والتمديد».

وتشمل:- فترة الذروة الصباحية: من السادسة والنصف صباحاً إلى التاسعة صباحاً - فترة الذروة المسائية: من الثالثة عصراً إلى السادسة مساءً.

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