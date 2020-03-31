"المجلس العالمي للتسامح": كل الامتنان للخطوط الأمامية في مواجهة كورونا

أشاد أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بالجهود الجبارة التي يبذلها أعضاء الهيئات الطبية حول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد_19 " .
وأكد الجروان في بيان له أن أعضاء الهيئات الطبية الذين أقسموا على أن يصونوا حياة الإنسان في كل الظروف والأحوال وأن يبذلوا أقصى جهودهم في إنقاذها وأن يكونوا دائما من وسائل رحمة الله هم الأبطال الحقيقيون في خط المواجهة في حربنا ضد " كورونا " .
وقال " كل الاحترام والامتنان للمقاتلين في الخطوط الأمامية الذين يعرضون أنفسهم للخطر في محاربة هذا الوباء، مشددا على الحاجة لإيجاد طرق للاستثمار في نظام الرعاية الصحية وتطوير البحث الطبي والعلمي والتكنولوجيا والاعتراف بأن هؤلاء الأطباء وأعضاء الهيئات الطبية هم بمثابة المحاربين في معاركنا الجديدة وهو ما سيشكل أفضل هدية يمكننا أن نقدمها لهم في القرن الحادي والعشرين".
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