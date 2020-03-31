الامارات | "أستر دي إم" للرعاية الصحية تطلق خدمة الاستشارة الطبية المجانية عن بُعد في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن "أستر دي إم" للرعاية الصحية تطلق خدمة الاستشارة الطبية المجانية عن بُعد في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت "أستر دي إم" للرعاية الصحية خدمة الاستشارة الطبية المجانية عن بُعد لمختلف مرافق "ميدكير" ومستشفيات وعيادات "أستر" في الإمارات العربية المتحدة، ما يتيح للمرضى الوصول لاستشارة الأطباء المؤهلين في الأمراض العامة من راحة منزلهم.

وتعد مجموعة الرعاية الصحية الخاصة الرائدة واحدة من أوائل مقدمي هذه الخدمة للمرضى في الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يدعم وصول المجتمع إلى الرعاية الصحية عالية الجودة خلال هذه الفترة الصعبة.

ومن خلال زيارة مواقع الإنترنت للمرافق المعنية، يمكن للمرضى حجز موعد مع طبيب عام ثم "زيارته" عن بُعد عبر مكالمة فيديو، كما أن المواعيد مع أطباء الأطفال متاحة أيضًا من خلال منصة مستشفى أستر.

وبعدها سينصح الأطباء المرضى إذا ما احتاجوا إلى استشارة شخصية لإجراء المزيد من الاختبارات أو لإصدار وصفة طبية. وستكون خدمة توصيل الأدوية ومنتجات الصيدلة إلى المنزل متاحة عبر صيدليات أستر في جميع أنحاء الإمارات. يمكن للعملاء الاتصال على الرقم 800700600 للتحدث إلى صيدلي أو طلب الأدوية، ويمكنهم أيضًا إرسال الوصفة الطبية عبر برنامج محادثات "واتسآب" إلى نفس الرقم.

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وسيتمكن الباحثون عن معلومات حول مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) الوصول إلى أخصائي طبي من خلال مركز اتصال أستر، لتتم الإجابة على استفسارات محددة متعلقة بالفيروس.

وفي هذا السياق قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية الدكتور آزاد موبين: "دفعنا التعامل مع جائحة كورونا المستجدة إلى اتخاذ تدابير غير مسبوقة لجعل خدمات الرعاية الصحية في متناول الجميع. إن الحجر الصحي بالمنزل وحظر التجول ليلا والذي أعلنت عنه السلطات هي تدابير حاسمة لاحتواء انتشار الفيروس. لذا أردنا في ظل الظروف الراهنة ضمان استمرار تلقي مرضانا لأفضل رعاية ممكنة. ونأمل أن يوفر إطلاق خدمة الاستشارة الطبية الهاتفية للجميع الوصول إلى أطبائهم عن بعد إلى جانب إيصال الأدوية إلى عتبة بابهم من قبل صيدليات أستر في دبي. ونأمل أن يساعد ذلك المرضى في الوصول إلى خدمة الرعاية الصحية الأساسية التي تشتد الحاجة إليها. وستتم إحالة أي مريض يحتاج إلى العلاج إلى العيادات القليلة التي ستظل مفتوحة أو إلى مستشفيات أستر إذا لزم الأمر.

وتعد خدمة الاستشارات المجانية عن بعد جزءا من استجابة أستر دي إم لمساعدة الأشخاص في الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة من راحة منزلهم. وعلى المدى الطويل، ستصبح الخدمة مدفوعة مقابل الوصول إلى تخصصات طبية أوسع.

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