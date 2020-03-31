الامارات | "الصحة" تسحب وتوقف صرف دواء قد يسبب الفشل الكبدي

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تسحب وتوقف صرف دواء قد يسبب الفشل الكبدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب جميع التشغيلات من المنتج Esmya 5mg (Ulipristal Acetate) Tablet، ووقف صرفها بالصيدليات، وذلك لورود حالة جديدة من الفشل الكبدي تتطلب زراعة الكبد، بعد أخذ المنتج.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية الأولية، أن القرار جاء بناء على بناءً على التعميم الصادر من وكالة تنظيم الأدوية، ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، خصوص السحب الطوعي لدواء ESMYA 5mg من قبل شركة Gedeon Richter (UK) Ltd ، وذلك لورود حالة جديدة من الفشل الكبدي تتطلب زراعة الكبد، بعد أخذ المنتج المذكور.

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ولفتت الوزارة أن المنتج المذكور مسجل لديها، وأوصت بعدم استخدام أي منتج يحتوي على مادة Ulipristal بتركيز 5 مغم على شكل اقراص.

وشددت الوزارة على ضورة اتخاذ الإجراءات الفورية بسحب كافة تشغيلات المنتج Ulipristal 5mg tablets من الأسواق، من قبل الوكيل المعتمد، وطالبت كل مدراء الصيدليات التوقف عن صرف المنتج المذكور، وإعادته إلى المورد، كما طالبت ممارسي الرعاية الصحي، بالإبلاغ عن حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتج.