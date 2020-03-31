الامارات | إلغاء ساعات الذروة للمركبات الثقيلة بإمارة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ساعات الذروة للمركبات الثقيلة بإمارة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة ابوظبي عن إلغاء أوقات منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة على الطرق المقيدة بأوقات الذروة في إمارة ابوظبي، وذلك اعتباراً من يوم غد الأربعاء 1 أبريل إلى الأحد 5 أبريل 2020، على أن تكون الفترة قابلة للمراجعة والتمديد.
- فترة الذروة الصباحية: من السادسة والنصف صباحاً إلى التاسعة صباحاً.
- فترة الذروة المسائية: من الثالثة عصراً إلى السادسة مساءً.
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