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الامارات | إلغاء ساعات الذروة للمركبات الثقيلة بإمارة أبوظبي

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الإمارات اليوم - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة ابوظبي عن إلغاء أوقات منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة  على الطرق المقيدة بأوقات الذروة في إمارة ابوظبي، وذلك اعتباراً من يوم غد الأربعاء 1 أبريل إلى الأحد 5 أبريل 2020، على أن تكون الفترة قابلة للمراجعة والتمديد.

- فترة الذروة الصباحية: من السادسة والنصف صباحاً إلى التاسعة صباحاً.

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- فترة الذروة المسائية: من الثالثة عصراً إلى السادسة مساءً.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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