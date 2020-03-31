الامارات | رصد 101 مصلّى عشوائي في أبوظبي تهدد صحة مرتديها

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت بلدية مدينة أبوظبي 101 من مصلى عشوائية في منطقتي مصفح والمفرق الصناعيتين، وذلك ضمن حملة رقابية موسعة، تمت بالتعاون مع (تدوير) عبر إدارة الرقابة والتفتيش بمركز بلدية مصفح.
وتبيّن لفريق الحملة أن المصليات المرصودة لا تتوافر فيها أي شروط ومعايير صحية مناسبة، كما تشكّل إضراراً بالمظهر العام والحضاري لهذه المناطق.
وتأتي الحملة ضمن إطار الحد من التجمعات في بيئات غير ملائمة، بما يمكن أن تشكل تهديداً لسلامة وصحة أفراد المجتمع، لا سيما أن هذه المصليات تستقطب تجمعات من العمال في نطاق ضيق.
وأفادت البلدية بأنها تحرص وشركاؤها على حماية هذه الفئة الغالية من المجتمع، ورفع مستوى وعيهم بأهمية الابتعاد عن التجمعات في الوقت الراهن، موضحة أن جميع المصليات تم إنشاؤها من دون تراخيص رسمية من الجهات المختصة ولا تتوافر فيها أي متطلبات صحية وخدمية مناسبة.
وأشارت إلى أن عدد المصليات التي رصدتها خلال الحملة بلغ 101 مصلى، منها 99 مصلى في مصفح الصناعية، واثنين في المفرق الصناعية، مشددة على أنها نسقت مع (تدوير) من أجل استمرار الحملة لمدة أسبوع كامل لتغطية كل المنطقة، وإزالة المصليات العشوائية.
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