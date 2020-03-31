الامارات | بالصور.. بوابة ذكية لتعقيم مرتادي محطة الحافلات في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. بوابة ذكية لتعقيم مرتادي محطة الحافلات في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، بدء استخدام بوابة ذكية عند المدخل الرئيسي لمحطة الحافلات الرئيسة بمدينة أبوظبي، تقوم بشكل تلقائي برش مواد معقمة على الجمهور الداخلين إلى مبنى المحطة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدي لفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأكد المركز أن مواد التعقيم المستخدمة في البوابة "صديقة للبيئة"، وتمثل جزءً مهماً للوقاية من انتشار الايروس ودعم الخطط الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي وسائل النقل العام.

وبحسب المركز، تعمل البوابة الذكية بشكل يومي من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، ويتم خلال هذه الفترة تعقيمها بشكل دوري ومستمر من خلال فريق متخصص. فيما أشار المركز إلى أنه سيقوم في المستقبل القريب بتركيب البوابة على جميع محطات الحافلات الرئيسية بمدن الإمارة نظراً لفاعليتها وأهميتها في دعم الجهود المبذولة للوقاية من الفيروس.