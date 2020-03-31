الامارات | تقسيم إمارة رأس الخيمة إلى 9 قطاعات ضمن البرنامج الوطني للتعقيم

شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيم إمارة رأس الخيمة إلى 9 قطاعات ضمن البرنامج الوطني للتعقيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، المهندس أحمد الحمادي، إن الدائرة قامت بتوفير 20 سيارة و10 شاحنات للتعقيم، و36 متخصصاً في التعقيم و10 موظفين، ضمن البرنامج الوطني للتعقيم، ولفت إلى أنه تم تقسيم إمارة رأس الخيمة إلى تسعة قطاعات رئيسة، حيث تم تعقيم 70% من القطاعات الأول والثالث والرابع، كما تم تعقيم 85% من القطاعات الثاني والخامس والسادس، و90 % من القطاعات السابع والثامن والتاسع.

وأضاف أنه تم تعقيم القطاع الثاني بشكل كامل أول من أمس، كما تم تعقيم القطاعات الأول والثالث والرابع أمس، كما سيتم تعقيم القطاعات الخامس والسادس مساء اليوم، إضافة إلى تعقيم القطاعات السابع والثامن والتاسع مساء الغد، كما سيتم تعقيم القطاع الثاني مرة أخرى يوم الخميس المقبل، فيما سيتم تعقيم القطاعين الثالث والرابع يوم الجمعة المقبل، على أن يتم تعقيم القطاعات السابع والثامن والتاسع يوم السبت، واستكمال برنامج التعقيم للقطاعات الخامس والسادس في الخامس من أبريل المقبل.