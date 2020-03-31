الامارات | صحة أبوظبي تنفي مايتم تداوله بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة أبوظبي تنفي مايتم تداوله بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت دائرة الصحة - ابوظبي صحة ما يتم تداوله بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدولة باعتبارها معلومات خاطئة وتتنافى مع ما تم الإعلان عنه من قبل الجهات الرسمية.

وأهابت بالجمهور تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تعرض مروجيها للمساءلة القانونية.