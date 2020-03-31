خبراء ومختصون لـ«الاتحاد»: طمأنة واستقرار

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

أكد خبراء ومختصون أن صدور قانون تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، أمس في هذه المرحلة، يشكل طمأنة كبيرة بتوفر المخزون السلعي الاستراتيجي طويل الأمد، بما يتجاوز عام، إضافة إلى المخزون لمدة 6 أشهر وفقاً للمعايير العالمية، ويعزز الأمن الغذائي، ويحافظ على استقرار الأسواق وعدم التلاعب بأي صورة من الصور. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن صدور القانون يؤكد استباقية الإمارات لنظرتها للمستقبل وقدرتها على التعامل مع الأزمات وتقديم المساعدة للآخرين حال الضرورة، مشيدين بخطوات الإمارات في هذا التوجه منذ سنوات.

وتيرة استباقية

وفي البداية، يشير ماجد الشامسي رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي إلى أن صدور القانون في هذا التوقيت يشكل مواكبة سريعة في التعامل مع الظروف والأزمات بوتيرة استباقية، ويعزز الجهود الرامية لتوفير المخزون الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي وفق أعلى المعايير. وأضاف: يهدف القانون إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء، كما تحقق عملية التخزين السليمة للسلع، الحماية من التلف وتنظيم انسيابها للسوق لأطول فترة ممكنة، والموازنة بين العرض والطلب واستقرار الأسعار وطمأنة السكان بتوفير احتياجاتهم الاستهلاكية عند الضرورة. وأوضح، أن سياسة تكوين مخزون استراتيجي تستهدف تأمين التقلبات غير المتوقعة مثل الهبوط المفاجئ في الإنتاج العالمي أو الكوارث الطبيعية والمتغيرات الدولية الجيوسياسية، ما يتطلب ضمان الاحتفاظ بقدر من المواد والسلع الاستراتيجية للاستهلاك وفق ما تراه السلطات المختصة.

عملية التخزين

بدوره، قال رضا مسلم الخبير الاقتصادي:« إن التخزين يعني حفظ السلع بطريقة سليمة، بحيث تظل محتفظة بخواصها من حيث قيمتها الغذائية وشكلها وحجمها ومنعها من التلف لحين استهلاكها، كما يعد أداة تجارية تنظيمية بين العرض والطلب تحقق منفعة زمانية وأحيانا مكانية للسلعة عن طريق توفيرها للمستهلك أطول مدة ممكنة بصرف النظر عن موعد أو مكان إنتاجها».

ونوه إلى ضرورة التفرقة بين المخزون الاستراتيجي طويل المدى ما يزيد على عام ومتوسط المدى والذي يطلق عليه التخزين العامل، ويشمل الحد الأدنى الواجب والاحتفاظ به لمواجهة التقلبات العادية سواء في الإنتاج المحلي أو الأسعار العالمية. وأضاف: أما المخزون الاستراتيجي فيشمل احتياطات عامة يتم الاحتفاظ بها لمواجهة التقلبات الحادة في الإنتاج والأسعار العالمية أو مواجهة الظروف الطارئة كالكوارث والحروب والأزمات، ويخضع قرار إدارة المخزون الاستراتيجي لسلطة عليا في الدولة. ولفت مسلم إلى ضرورة التعامل مع الشائعات بحزم كامل، وتعزيز دور التعاونيات في أنحاء الدولة بتحمل مسؤولية الاستفادة من مخازنها لتحقيق أهداف المخزون الاستراتيجي في الظروف الطارئة.

منع الاستغلال

من جهته، قال إبراهيم البحر الخبير في شؤون المستهلك:«إن صدور قانون تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، جاء في وقته، بما سيحافظ على المخزون المتوفر ويحول دون أي عمليات استغلال من جانب التجار أو الباعة».

وأشار إلى ضرورة التفرقة بين السلع سريعة التلف كالخضراوات والفواكه وبعض المنتجات الغذائية، وبين السلع الاستراتيجية، التي يقوم عليها المخزون وأبرزها السلع الغذائية وتشمل الحبوب الرئيسة كالقمح والذرة والشعير، والفواكه والخضر الرئيسة وتشمل التمور والبطاطا والبصل، واللحوم بأنواعها، الأعلاف الجافة، الحليب المجفف، الزيوت النباتية المستخدمة في الطبخ ومياه الشرب. كما تتضمن السلع الاستراتيجية الوقود بجميع أنواعه، والأدوية وبخاصة أدوية الأمراض المزمنة والالتهابات الحادة والإسعافات الأولية، والأدوية البيطرية، حسب البحر.

مخازن كبيرة

بدوره، قال ناندا كومار المتحدث الإعلامي في مجموعة اللولو هايبر ماركت:« تتوفر لدينا مخازن كبيرة خارج مقار التسوق.

فيما تتوفر بمناطق التسوق مخازن لإمداد الفروع باحتياجاتها من السلع الغذائية والاستهلاكية».