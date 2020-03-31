دبي تطلق أول ممر للتعقيم الذاتي للمسعفين ومخالطيهم

دبي (وام) أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أول ممر للتعقيم الذاتي لوقاية وحماية المسعفين والمخالطين لهم، من زملاء العمل أو الأسر من التعرض لمختلف الجراثيم والفيروسات، ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد.

وقال خليفة الدراي، المدير التنفيذي للمؤسسة: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالحفاظ على سلامة المجتمع وحماية العاملين في الميدان الصحي، دفعتنا للتفكير في تطوير الممر بأسلوب مبتكر يطبّق لأول مرة في الدولة، نوفر من خلاله آلية تعقيم ملابس المسعفين وأحذيتهم فور انتهائهم من العمل الميداني، كإجراء احترازي مضاعف يحميهم، بالتعاون مع شركة «سيفكوجلوبال».

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