سحب تشغيلات معقمات يدين في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) لفتت دائرة الصحة انتباه جميع مقدمي الرعاية الصحية بشأن القرار الصادر بسحب عدد من منتجات معقم اليدين والمتوافرة بأسواق إمارة أبوظبي.

وقامت الدائرة بتحليل عينات من المنتجات التي تقرر سحبها في المختبر المركزي الصيدلاني التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، كجزء من برنامج مراقبة جودة المنتجات الصيدلانية ما بعد التسويق، وقد أظهرت نتائج التحليل المخبري عدم مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية المعتمدة لمنتجات معقمات اليدين كمضادات للميكروبات والفيروسات. وجاء قرار السحب بناءً على الفحوص المخبرية التي أثبتت بأن جميعها تحتوي على نسبة أقل من 60% من الكحول، فيما يحتوي أحدها على كمية من الميثانول. وتحمل المنتجات المتأثرة الأسماء التالية

(Dyna+، Rosa Bella، Lulu hand sanitizer with Aloe and vitamin E)

وبناءً على ذلك، فإن دائرة الصحة تطالب باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف بيع المنتجات، إذ على كل مديري الصيدليات التوقف عن بيع المنتجات المتأثرة بالسحب المذكورة أعلاه والتخلص منها، وعلى ممارسي الرعاية الصحية الإبلاغ عن أي شكوى متعلقة بجودة منتج صيدلاني أو حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتج المذكور إلى برنامج اليقظة الدوائية.

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