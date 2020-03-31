حملة موسعة على الأسواق.. و«الاتحاد» ترصد

محمد صلاح، هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكدت وزارة الاقتصاد أن هناك تراجعاً في أسعار البصل والطماطم خلال اليومين المقبلين، إثر وصول كميات كبيرة لأسواق الدولة تقدر بنحو 1500 طن من البصل وكميات كبيرة من الطماطم، ونفذت الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية رأس الخيمة عدة حملات تفتيشية على أسواق رأس الخيمة ضمن جهود التفتيش والرقابة التي تقوم بها الجهات المعنية لرصد أسعار السلع والاستماع للجمهور والمتسوقين ورصد جميع ملاحظاتهم.

وأوضحت الوزارة لـ«الاتحاد» بأن جميع السلع متوافرة بالأسواق المحلية وبكميات كبيرة.

ورافقت «الاتحاد» الحملات التفتيشية التي جرى تنفيذها على سوق الخضراوات والفواكه بالإمارة أمس وجرى خلالها التفتيش على 55 محلاً بالسوق. وقال منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة: إن البلدية شددت إجراءاتها التفتيشية على جميع المنشآت العاملة بالإمارة لإلزامها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة العاملين والجمهور على حد سواء، مشيراً إلى أن البلدية ألزمت جميع المطاعم والمنشآت والمحال التجارية والأسواق بهذه الشروط ونقوم بالرقابة اليومية بالتعاون مع باقي الجهات المعنية.

وقال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة: إن الدائرة بدأت في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والدوائر الأخرى، وذلك للتأكد من توفر جميع السلع بالأسواق بالأسعار المناسبة.

وأضاف: إن المفتشين يقومون بالتدقيق والتفتيش على الأسواق وإصدار التقارير اليومية، وقد طورت الدائرة أساليب التفتيش الفترة الماضية ويستطيع المفتشون من خلال الأجهزة اللوحية الدخول على اسم المنشأة ومن ثم إدخال البيانات والملاحظات المتعلقة بهذه المنشأة والمحال وغيرها.