«التربية» تعتمد الخطة الدراسية للتعليم عن بُعد

دبي (الاتحاد)

اعتمدت وزارة التربية والتعليم أمس ،الاثنين، الخطة الدراسية الجديدة لاستمرارية التعلم الذكي عن بُعد، حتى نهاية العام الدراسي الجاري، والتي تضمن استدامة التعليم والتعلم من لحظة التحصيل إلى التقييم، وسيتم بدء العمل بها يوم غد الأربعاء.

وتشمل الخطة الجديدة التي أعلنتها الوزارة مساء أمس عبر حسابها على «تويتر»، مختلف المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة، ومرحلة رياض الأطفال حتى التعليم الثانوي، في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

وحددت الخطة خمس حصص أسبوعياً لمرحلة ما قبل رياض الأطفال و15 حصة لمرحلة الرياض، عبر تنفيذ الأنشطة من قبل الطفل بوجود شخص بالغ، ودعمه في حل أنشطة الكتاب وأوراق العمل، وفقاً لتوجيهات المعلم في مقاطع الفيديو التعليمية.

ويبلغ عدد الحصص في الحلقة الأولى في الصفوف من الأول إلى الرابع، 20 حصةً دراسية أسبوعياً، إضافة إلى خمس حصص للأنشطة الصباحية أسبوعياً، على أن تكون مدة الحصة 35 دقيقة. وتتيح الوزارة إمكانية أن تبدأ مدارس الحلقة الأولى الحصص الدراسية من الساعة الثانية بعد الظهر، مع مراعاة أوقات الصلاة والراحة. وحددت الخطة 20 حصة دراسية للتعلم عن بُعد أسبوعياً، إضافة إلى خمس حصص للتعلم الذاتي في الأسبوع لطلبة الحلقة الثانية، ما عدا طلبة مسار النخبة الذين يبلغ عدد حصصهم الأسبوعية 25 حصة دراسية، إضافة إلى خمس حصص للتعلم الذاتي في الأسبوع. وتبدأ الحصة الدراسية لطلبة الحلقة الثانية كافة في التاسعة صباحاً، وتبلغ مدة كل حصة 40 دقيقة.

وأوضحت الخطة الحصص الدراسية للحلقة الثالثة للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر لجميع المسارات التعليمية «متقدم»، و«عام»، و«نخبة»، و«تطبيقي». ويبلغ عدد الحصص في كل مسار 25 حصة أسبوعياً، إضافة إلى خمس حصص للتعلم الذاتي، ومدة الحصة 40 دقيقة، وتبدأ الحصص الدراسية في التاسعة صباحاً يومياً مع مراعاة أوقات الصلاة والراحة.