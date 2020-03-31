«شرطة أبوظبي» تؤكد تضامنها مع شرطة نيويورك

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شرطة أبوظبي تضامنها مع شرطة نيويورك إزاء إصابة عدد من منتسبيها بفيروس كورونا، مؤكدة اهتمامها بتعزيز أواصر الشراكة الرائدة بينهما، كما أعربت عن تمنياتها بنجاح الجهود الاحترازية كافة، للتغلب على الأزمة العالمية الراهنة.

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