«قيادات الشرطة» يناقش تطبيق العمل عن بُعد

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، اجتماع المجلس عن بُعد أمس، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في اتخاذ أفضل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

واستعرض المجلس الإجراءات والسياسات التشغيلية للقطاعات المختلفة بوزارة الداخلية، في ظل الظروف الحالية، ووضع آلية لتطبيق نظام العمل عن بعد وتوزيع العاملين بالوزارة حسب متطلبات العمل، بحيث يكون هناك نسبة معينة تعمل بشكل كلي عن بعد وتشمل الفئات التي تم تحديدها من الموظفين من الفئة العمرية فوق 60 عاماً، وأصحاب الهمم، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، والحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة، أما الفئات الأخرى من العاملين فتشمل الذين يعملون في المجال المكتبي، ويكون عملهم بالتناوب بنسب معينة، ومراعاة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتدابير الوقائية، لحمايتهم ضد الأمراض والفيروسات، وذلك من خلال عمليات تعقيم المباني والمكاتب المختلفة التي يتواجدون فيها خلال فترة عملهم وأثناء عمليات التناوب، حرصاً على سلامتهم.

وناقش المجلس توحيد التمارين المشتركة التي تجري بين قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، والجهات الأمنية الأخرى بالدولة، إلى جانب آليات تطبيق الحجر الصحي والسيطرة على منطقة محددة، والإجراءات الكفيلة بسلامة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.