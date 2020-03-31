«الإفتاء» يدعو للالتزام بـ«الوقائية»

أبوظبي (الاتحاد) أجاب المركز الرسمي للإفتاء في أول يوم عمل عن بُعد عما يقارب 1000 فتوى، عبر خدماته الثلاث الرئيسة وهي: الفتاوى الهاتفية، والرسائل النصية القصيرة، والموقع الإلكتروني، وقد تنوعت الفتاوى بين العبادات والمعاملات المالية والقضايا الأسرية وقضايا النساء الخاصة. وأشارت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في بيان لها أن فتاوى الأحكام الشرعية الخاصة بفيروس كورونا أخذت حيزاً كبيراً من عمل المفتين، حيث أكدت الفتاوى الصادرة عن المركز ضرورة تعاون جميع فئات المجتمع مع الجهات المختصة في الدولة من خلال الالتزام الكامل والتام بجميع التعليمات الوقائية والاحترازية من انتشار الفيروس، وعدم التهاون بها.

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