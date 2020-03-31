55 متطوعاً في «لا تشيل هم»

دبي (وام)

باشر 55 متطوعاً من جنسيات مختلفة أعمالهم أمس، ضمن حملة «لا تشيل هم» التي أطلقتها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تجاوباً مع مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة «مدينتك تناديك».

وبدأ المتطوعون أعمالهم في مستودعات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتأمين ما يلزم للمسعفين من مواد وأدوات مختلفة، كما تم توزيع عدد من المتطوعين على نقاط تابعة للمؤسسة كمركز الاتحاد، ومركز الممزر، والتي هي مراكز للتعقيم، في حين تم جدولة مهام المتطوعين وأعمالهم في مناوبات صباحية ومسائية وليلية لاستمرار العمل على مدار الساعة.

والتقى ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة «وطني الإمارات» خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بمقر المؤسسة، واطلعا خلال جولة تفقدية في مستودعات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والسكن الخاص بالمسعفين على العمل في بوابة التعقيم وشاشات الرصد الحراري، والمهام التي يؤديها المتطوعون.

وأكد خليفة بن دراي أنه منذ إطلاق مبادرة «مدينتك تناديك» وصل عدد المتطوعين إلى أكثر من 800 متطوع، مشيراً إلى الروح الإيجابية التي يتمتعون بها.

وأوضح أن هناك أكثر من 115 مسعفاً موزعين في مختلف مناطق دبي لتغطية الحوادث، وتسليم البلاغات ونقل المرضى.

وأشار إلى أن هناك اتفاقية بين مؤسستي «دبي لخدمات الإسعاف» و«وطني الإمارات» لاستقطاب المتطوعين وإعدادهم جيداً للمهام التي توكل إليهم.

وأشاد ضرار بالهول الفلاسي بالروح الوطنية والإحساس العالي بالمسؤولية الذي يتمتع به المتطوعون على اختلاف جنسياتهم، سواء من المواطنين الإماراتيين أو أبناء الجاليات العربية المقيمة في البلاد.

وقال إن تجاوب أبناء الإمارات والمقيمين في ربوعها مع مبادرة «مدينتك تناديك» يدل على حب الشعب الإماراتي لوطنه، وعلى العلاقة المتينة بين القيادة الإماراتية الرشيدة والشعب.