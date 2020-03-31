«الجندي»: الإمارات صاحبة رسالة حضارية

أبوظبي (وام)

قررت مجلة «الجندي» العسكرية الشهرية التابعة لوزارة الدفاع توزيع عددها رقم 555 لشهر، أبريل 2020 بشكل إلكتروني لجميع المشتركين والمستفيدين، وذلك مراعاة للاشتراطات الصحية وعوامل السلامة والوقاية، وانسجاماً مع قرارات الدولة وتعليمات مختلف الجهات المختصة في شأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتناول العدد الجديد من المجلة عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهم المتابع في المنطقة العربية والعالم، بالإضافة إلى استعراضها أهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت «كلمة الجندي» في العدد تحت عنوان: «رسائل الإمارات الحضارية في قمة العشرين»، حيث أكدت خلالها أن الإمارات أثبتت منذ ظهور فيروس كورونا المستجد أنها قادرة على التصدي للمخاطر برؤية واحدة وإدارة سديدة وفاعلة، وأنها صاحبة رسالة حضارية - إنسانية، وطرف مهم في التعامل مع التحديات التي تواجه البشرية.

وألقت المجلة في ملفها الرئيس الضوء على أهداف دولة الإمارات من برنامجها النووي الفريد الذي يهدف إلى إنتاج طاقة نووية سلمية دون إثارة مخاوف العالم.

واستعرضت عبر باب «أزمة كورونا» بعض الإجراءات والتدابير المبكرة التي اتخذتها القيادة الرشيدة للحد من انتشار الفيروس. وفي باب «لقاء العدد»، التقت مجلة الجندي مع اللواء/‏‏‏‏‏م/‏‏‏‏‏ خالد البوعينين، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي السابق، وناقشت معه العديد من الأمور والقضايا. وتحت عنوان «جناح الاستدامة.. منصة لحماية كوكب الأرض»، استعرضت «الجندي» أهمية هذا الجناح في إكسبو 2020 دبي، وقالت المجلة إن هذا الجناح سيكون شاهداً ماثلاً على التركيز والتقدم المنجز في الاستدامة بالدولة.