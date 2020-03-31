تمديد التسجيل في «الإمارات لرواد الفضاء»

دبي (الاتحاد) أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، تمديد مهلة تلقي طلبات الترشح للالتحاق بالدفعة الثانية في برنامج الإمارات لرواد الفضاء حتى الأول من مايو 2020. وتستهدف الدفعة الثانية اختيار رائدي فضاء إماراتيين للانضمام إلى فريق وطني من رواد الفضاء الإماراتيين المؤهلين، من أجل تعزيز طموح المهمة الإماراتية التي تستهدف استكشاف الفضاء.

ولاقت الدفعة الثانية صدى واسعاً بين راغبي الالتحاق ببرنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث استقبل المركز عدداً كبيراً من المتقدمين منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل وحتى الآن. ويشترط البرنامج في المتقدم، أن يكون إماراتياً تجاوز 18 عاماً، وحاصلاً على شهادة البكالوريوس على الأقل. وسوف يتم قبول طلبات التسجيل من التخصصات كافة، لتتضمن المهندسين، والطيارين، وأفراد القوات المسلحة، والمدرسين، والمنخرطين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وغيرها من الوظائف الأخرى.

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