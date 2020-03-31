«مجلس شرطة أبوظبي» يتصدى للإشاعات

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت شرطة أبوظبي المجلس الافتراضي الأول، ودعا المتحدثون في المجلس إلى تحري الدقة وعدم تداول أية معلومات غير موثوقة. وأوضح المجلس أن انتشار الشائعات، وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يترتب عليه نوع من الفوضى، وخصوصاً في أوقات الأزمات، وغالباً ما تكون أخباراً تضليلية وكاذبة، وتؤدي إلى إلحاق الضرر. وأكد المجلس أن ارتكاب هذا الفعل يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ولفت إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام كداعم رئيس لفريق إدارة الأزمات على مستوى الدولة، كما أنها تعد أحد أهم الخطوط الاستراتيجية الأولى للتصدي لخطر الشائعات.

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